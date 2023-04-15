Ünlü kalp cerrahı Yerebakan kadın seçmenlerle buluştu

Dr. Halit Yerabakan, Zeytinburnu'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Kalp cerrahı milletvekili adayına vatandaşlar sağlık konuları ile ilgili sorular yöneltti.

Vatandaşların televizyon ekranlarından tanıyıp sevdiği Prof. Dr. Halit Yerebakan, AK Parti İstanbul'dan milletvekili adayı gösterildi. Saha çalışmalarına başlayan Yerebakan, Zeytinburnu'nda kadın seçmenlerle bir araya geldi. Milletvekili adayı kalp cerrahı olunca sorular da en çok sağlık konusundan geldi.

Vatandaşlar ile bir arada olmanın mutluluğunu dile getiren Yerebakan, “Hanımefendilerle sohbet etme şansım oldu. Zaten programıma da hanımefendiler daha fazla katılım gösteriyorlardı. Onlarla ortak bir dili daha kolay bulabiliyoruz. Sağlık alanında yapacağımız çok işler var. Onları da dile getirdik, burada çok güzel misafir edildik. Tekrar ziyaret edeceğiz. Bir doktor olarak duvarlar örmek için değil, köprüler kurmak için ve ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıktığı bir dönemi hazırlamak için, işbirliği için geliyorum. Vatandaşlarımızla ortak paydada buluşabilmek adına onların evine gidiyorum” dedi.

“Evlatlarımız için bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz”

Siyasetçi olmakla cerrahlık arasında benzerlik olduğunu söyleyen Yerebakan, “Biz cerrahlar, aslında büyük olayları ele alıyoruz ve olayları çözüyoruz. Ancak olayları çözüme kavuştururken birbirimizden ayrışmıyoruz. Bir sinerji oluşturarak ekip oluyoruz. Dolayısıyla siyaseti de buna benzetiyorum. Ben her girdiğim evde ve kapısını çaldığım insanlarda ortak bir köprü kurma amacındayım. Hanımefendiler bugün bizi çok güzel ağırladılar. Milletvekilliği aslında onların sözlerini yerine getirmek anlamına geliyor. Kazananın herkes olması gerekiyor. Unutmayalım ki evlatlarımız için bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.