Ünlü kuaför Batur'dan güzellik turu

Türkiye'de televizyon, müzik ve moda sektörünün önde gelen isimlerine hizmet veren Mustafa Batur; İrem Derici, Nesrin Cavadzade, Merve Özbey, Ece Erken gibi isimlerin de saçlarında yapmış olduğu göz dolduran değişimlerle saç tasarımı ve stilleriyle ünlüler dünyasında da tercih edilen bir isim haline geldi. Elde ettiği başarıları ve Türkiye'de kazandığı ününü Avrupa ve dünyaya da duyurmak isteyen Batur, Avrupa'nın birçok yerinden gelen eğitim ve seminer taleplerini kabul etmek için harekete geçti.

İlk olarak İngiltere ve Almanya'da başlayacak olan eğitim ve seminerlerin orada yaşayan gurbetçi ve kuaförlerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını ifade eden Batur, eğitimlerin Avrupa'nın birçok şehrinde devam edeceğini belirterek, “Avrupa'dan gelen yoğun eğitim taleplerini artık kabul etmeye başladım. Yıllarımı verdiğim bu sektördeki bilgi ve birikimimi eğitim isteyen herkesle paylaşacağım. Saç tasarımı konusunda dünyadaki tüm trendleri takip ettiğimiz için bu eğitimlerin faydalı olabileceğini düşüyorum. Aynı zamanda yeni konsept ve fikirlerle Türkiye'de ki güzellik ve saç tasarım sektörünü daha iyi bir yere taşımayı düşünüyorum” dedi.