Ünlü kuaför Mustafa Batur'dan köy okullarına anlamlı destek

Güzellik sektöründe yapmış olduğu değişimlerle adından sıkça söz ettiren ve Türkiye'de televizyon, müzik ve moda sektörünün önde gelen isimlerine hizmet veren Mustafa Batur aynı zamanda katkıda bulunduğu sosyal ve kültürel sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkmaya başladı. “Boyanmamış Okul Kalmasın!” adını verdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yardıma ihtiyaç duyan okulların ihtiyaçlarını karşılamak istediklerini belirten Batur, bu proje sayesinde maddi yetersizlikler yüzünden boyanamamış okullara boya desteğinde bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

Meslektaşlarına çağrı

Projenin sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandığını ve bu anlamda eğitim gibi önemli bir alana destek verdiklerinden dolayı mutluluk duyacağını da dile getiren Batur, bütün meslektaşlarına bu projeyi sahiplenmeleri için çağrıda bulundu.