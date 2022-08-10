Ünlü Kuaför Özgür Fison kadınları uyardı: Saçlarınızı yaptırırken aşırı kimyasaldan kaçının

Birbirinden ünlü tasarımları ve kuaförlük sektöründeki uygulamaları ve buluşları ile gündeme gelen İstanbul'un çeyrek asırlık kadın kuaförü Özgür Fison, fazla miktarda kimyasala maruz kalan saçların daha erken döküldüğünü belirtti. Kadınların en önemli ziyneti olan saçlarını koruyabilmesi için ürettiği doğal ürünleri sadece Türkiye'nin değil dünyanın çeşitli ülkelerindeki sektör temsilcilerinin de dikkatini çeken Özgür Fison, “Güzel görünmek her kadının hakkı ama sağlıksız güzelliği tavsiye etmiyoruz” dedi.

İnsanlığın var olduğu günden bu yana doğası gereği kadınların en önemli ziynetinin saçları olduğunu belirten Kuaför Özgür Fison, son zamanlarda saç ürünlerinde kullanımı artan kimyasal ürünler nedeniyle kadınların saçlarını daha erken dönemlerde kaybetmeye başladığını söyledi. Bu sorunu çözmek için geliştirdiği doğala en yakın saç ürünleri ile hizmet veren Fison, güzellik algısının sağlığın önüne geçmemesi için kadınlara bazı tavsiyelerde bulundu.

“Güzellik ve sağlık mutlaka bir arada olmalı”

Güzelliğin sağlıkla bir arada olduğu zaman kişiye mutluluk verdiğini özellikle kadınların saçlarının sağlıklı olmasının çok önemli olduğunu kaydeden Kuaför Özgür Fison, “Kellik ya da saç dökülmesi erkeklerde çok fazla sorun olarak görülmezken, saçını kaybeden bir kadın kendisinde çok büyük eksiklik hisseder. Son günlerde maalesef artan saç dökülmelerinin de en büyük sebeplerinin başında aşırı kimyasal kullanımı geliyor. Güzellik algısının kalıplaşması ve sağlığın önüne geçiyor olması üzüntü verici bir durum. Karşılaştığım saçlarda bunu görmek beni çok üzüyor. Tecrübeyle ve yetenekle üstesinden gelebiliyoruz. Fakat bunu başarmak adeta komadaki bir insanı diriltmekle eşdeğer. İşte tam da bu noktada güzellik ve sağlığın bir arada bütün olarak ele alınması için uzun yıllar üzerinde çalıştığım ürünü geliştirdim. Çeşitli sektörlerden arkadaşlarımızla yaptığımız projenin sonuna geldik ve artık kimyasal kullanımından kaynaklı saç dökülmelerinin önüne geçiyoruz” dedi.