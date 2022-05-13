Ünlü modacı Andıç, lavanta bahçesinde defileye hazırlanıyor

Ünlü modacı Cafer Andıç, Tekirdağ'da lavanta bahçelerinde 25 Haziran'da yapılacak defile hazırlıklarına başladı.

Tekirdağ'da Rue Lavande lavanta bahçelerinde defile için hazırlık yapan ünlü modacı Cafer Andıç, defilenin görsel bir şölen şeklinde olacağını söyledi. Andıç, "Bu kararı aldıktan sonra lavanta bahçesi sahibi Ahmet Bey ile görüştük. İşletme sahibi bizleri ağırlamaktan dolayı mutluluk duyacağını dile getirdi. Defilemize birçok basın ve magazin programının ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Defile için İstanbul'dan Tekirdağ'a gideceğiz. Doğa ile iç içe güzel ve ses getiren bir defile olacaktır. Şimdiden Tekirdağ ve Türkiye'ye hayırlı olsun" dedi.

Defiledeki en büyük özelliğin ünlü modacı Cafer Andıç'ın kıyafetlerini lavanta bahçesinde doğal ve bitkisel ürünlerle iç içe yapması olduğun belirtildi.