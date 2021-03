Ünlü müzik grubu Bee Gees'in Stayin' Alive şarkısı engelli gençlerin sesi oluyor

Görme engelli bir solist ve 4 özel gereksinimli gençten oluşan Fark Band, 70'ler ve 80'lere damga vuran Stayin' Alive şarkısının Türkçe versiyonuyla farkındalık oluşturmak için müzik dünyasına adım attı.

Yeni nesil projeleriyle toplumsal farkındalık alanında dünya çapında ödüller alan İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), Pink Floyd şarkısı Another Brick in the Wall Türkçe versiyonu Yaşam Hakkı-Duvar ile zihinlerdeki algıyı yıkmıştı. Bee Gees'in yaşayan tek üyesi Barry Gibb, Stayin' Alive şarkısını toplumsal farkındalık için İZEV'e bağışladı. Farkındalık odaklı pop müzik anlayışı ile hareket eden İZEV "Fark Band"in seslendirdiği "Yanımda Ol, Benimle Ol" şarkısı, bütünleşmiş bir toplum için birliktelik çağrısı yaparken, özel gereksinimli gençlerin hayatın her alanında var olabileceklerini temsil ediyor. Engelli gençlerden oluşan müzik grubu Fark Band bu şarkı ile dünyaya seslenecek.

Yaşam Hakkı-Duvar video klibinde metafor olan duvarı yıkan özel gereksinimli gençler, çekimleri 4 ay süren devam klibinde duvarın diğer tarafına geçerek Bee Gees - Stayin Alive şarkısının Türkçe farkındalık versiyonuyla "Yanımda Ol, Benimle Ol" şarkısını seslendiriyorlar. Video klipte vakfın özel gereksinimli bireylerden oluşan Fark Band adlı müzik grubunun üyeleri olan görme engelli solist Buğra Kurtuluş'a özel gereksinimli vakıf gençleri Elif Yavuz, Selva Çavuşoğlu, Okan Dinç ve Tan Aytıs eşlik ediyor.

Özel gereksinimli bireylere destek

İZEV, bundan 2 yıl önce toplumda engelli olarak tanımlanan özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Another Brick In The Wall'un Türkçe versiyonu Yaşam Hakkı - Duvar klibi ve ‘Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar' mottosuyla başta Pink Floyd grubunun kurucusu Roger Waters desteğiyle sevilen sanatçılar Selda Bağcan, Kubat, Koray Avcı, Funda Arar ile şarkının seslendirilmesini sağlamıştı.

"Rol model olmak istiyoruz"

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) Hakan Kural, "Toplumun engelli diyerek önyargıyla yaklaştıkları özel gereksinimli gençlerin güçlü yanlarıyla müzik dünyasına adım attığı bu proje ile hem yurt içi hem de yurt dışında yeni bir model olacağımıza inanıyoruz. Bu modelin sivil toplum dünyası için de ayrıca önemli olduğunu düşünüyoruz. Projemiz; yardım toplamadan, ajitasyon yapmadan var olmanın bir örneği olacak. Aslında bir hayale ve onu yapabileceğimize inandık. Gençlerimize ve onların nezdinde milyonlarca özel gereksinimli ve farklı gelişen gence neler yapabileceklerini göstermeye çalışıyoruz" dedi.

"Bu proje ile algıları değiştirdik"

FarkBand grubunun görme engelli solisti Buğra Kurtuluş, “Duygularımı saklamayı becerebilen birisi değilim. Bu projede çok duygulandım. Benim bu hayatta yapmak istediğim her şey ile örtüşen bir proje oldu. Önceki dönemlerde müzik ile uğraştığımda bu kadar etkili olmuyordu. Bu projeyle algıyı kırabileceğimize hatta değiştirdiğimize inanıyorum. Beni engelliler gününde sahneye davet ediyorlardı. Oysa ben birkaç dilde şarkı söyleyebilen bir yorumcuyum. Bu projeyle beni anlayan insanlarla birlikte olmanın mutluluğu bambaşka” diye konuştu.