Ünlü oje markası Türkiye'de

Dünya genelinde kadınların sıkça kullandığı oje markasının ürünleri Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı.

Coco Chanel'in Fransa'daki fabrikasında üretilen, Koko Nail Türkiye'de. Güzellik Uzmanı Burcu Davud, markanın distribütörlüğünü aldığını ünlü isimlerin bulunduğu bir davet ile duyurdu. Renkli ve ışıltılı ojelerin sergilendiği davette tanıdık simalar da göze çarptı.

Markanın Türkiye distribütörü olan Davud, davette yaptığı konuşmada; “Bugün bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. En son teknoloji ve ürünlerle müşterilerimize en iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz” şeklinde duygularını ifade etti.