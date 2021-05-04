Kaldırıldığını hastanede korona virüs tedavisi gören ünlü oyuncu Burak Sergen'den güzel haber geldi. Ünlü oyuncunun oğlu Cansın Sergen, Burak Sergen'in entübeden çıkarıldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Kısa süre önce evinde fenalaşan ünlü oyuncu Burak Sergen hastaneye kaldırılmıştı. Korona virüse yakalandığı ortaya çıkan ve durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen ünlü oyuncu Burak Sergen'den iyi haber geldi. Babasının ardından korona virüse yakalanan ve kısa sürede sağlığına kavuşan Cansın Sergen, babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Güzel haberi yaptığı paylaşımla duyuran Cansın Sergen, "Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak. Durumu iyiye gidiyor" dedi.

Burak Sergen'in eşi Işıl Sergen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise, "Binlerce şükür ki oğlumun babası entübeden çıktı. Oğlum ve babasının kavuşması için gönderdiğiniz mesajlar, aramalar, enerji ve dualara bir anne olarak binlerce teşekkürler. Bundan sonra tek istediğim en kısa zamanda sarılmaları" ifadelerini kullandı.