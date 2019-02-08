Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'den sürpriz işbirliği

Canlı bilgi yarışması Hadi, yeni konsepti ‘Ailece Hadi' ile yarışmacıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sunuculuğunu başarılı oyuncu Ceyda Düvenci'nin üstleneceği yeni konsept sayesinde ailenin tüm bireyleri hem eğlenecek hem de kazanacak.

Canlı bilgi yarışması ‘Hadi', yeni yarışma konseptleriyle yarışmacıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapılan bilgilendirmede; bugüne kadar 1,8 milyon kişiye 5 milyon TL'ye yakın ödül dağıtan ödül şampiyonu Hadi, yeni yarışma konsepti ‘Ailece Hadi' ile tüm aile üyelerini yarıştıracak. Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu yapacağı 'Ailece Hadi', her hafta Çarşamba ve Pazar günleri birbirinden ilginç sorularıyla Hadicilerin karşısına çıkacak.

İlk kez 10 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek yarışmada Hadiciler, aileleriyle birlikte sorulara doğru yanıt vererek büyük ödülü almaya çalışacak. Özellikle çocuk izleyicilerin yanıtlayabileceği sorulardan oluşan yeni konsept küçük Hadicileri bir yandan eğlendirirken eğitecek.