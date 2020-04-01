İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ: ”Gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum”

Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Tatlıtuğ açıklamasında, "15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum” ifadelerini kullandı.


Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında, “Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım. Sağlıkla kalın” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.