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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oyunu kullandı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Göktürk’te Nejat Sabuncu İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Göktürk'te Nejat Sabuncu İlkokulu'nda oyunu kullandı. Kıvanç Tatlıtuğ'u seven vatandaşlar ise fotoğraf çektirdi.


Seçmenler saat 08.00'den itibaren sandık başlarına gitmeye başladı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Eyüpsultan Göktürk'te bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda oyunu kullandı. Saat 10.00'da okula gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfa girdi. Görevlilerden oy pusulası ve mührü alan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oylarını kullandı.



Vatandaşlar Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirdi


Okulda oy kullanmaya gelen Kıvanç Tatlıtuğ'u gören hayranları, fotoğraf çekti. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, daha sonra okuldan ayrıldı.

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