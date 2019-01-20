Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın acı günü

Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın annesi Sare Akusta hayatını kaybetti. Akusta, annesinin acı haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü oyuncu Mesut Akusta, annesi Sare Akusta'yı kaybetti. Annesini kaybettiğini sosyal medyadan duyuran ünlü oyuncu Akusta, “Canım annemiz Sare Akusta Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yarın Kavacık Çavuşbaşı Yavuz Sultan Selim Camii'nden öğle namazından sonra son yolculuğuna uğurlayacağız. Arayan soran tüm dostlardan Allah razı olsun" paylaşımını yaptı.