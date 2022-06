Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda eden Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı ünlü oyuncu Osman Wöber için, Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Babasına veda eden kızı Irmak Wöber, “ Babamla artık anılarda birlikte olacağız” dedi.

Kurtlar Vadisi dizisinde “Deve Tuncay” karakteriyle geniş kitlelere ulaşan ünlü oyuncu Osman Wöber geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata veda etmişti. Usta oyuncu için ilk tören Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlendi. Törene Wöber'in eşi Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber'in yanı sıra ünlü oyuncular Zafer Algöz, Hidayet Erdinç, Deniz Tansel Öngel, Kemal Topal, Galip Erdal ve sanat camiasından pek çok isim katıldı. Konuşmalarla başlayan tören, saygı yürüyüşüyle sona erdi. Usta oyuncu, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na toprağa verilecek.

“Onu çok özleyeceğim”

Tören sırasında gözyaşlarını tutamayan Osman Wöber'in acılı eşi Müge Wöber, “Her insanın adının önünde sıfatlar vardır. Bu sıfatlar bizi belirler. Her zaman söylüyorum. Osman vicdanlıydı, şefkatliydi, asildi, dürüsttü, cesurdu. Her şeyden önemli çok ölçülü bir adamdı. Erdemliydi. Onunla bir ömür geçirdiğim için çok mutluydum. Beni mutlu etti. Güzel bir hayat yaşadık. Her anlamda zengin bir hayat yaşadık. Onu çok özleyeceğim” dedi.

“Babamla artık anılarda beraber olacağız”

Babasına veda eden Irmak Wöber, “Çok üzgünüz, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten kelimeleri bir araya getiremiyorum. Babamla artık anılarda beraber olacağız. Arkadaşlarının söyledikleri ve anlattıklarıyla babamı hatırlayacağım. Herkes çok güzel şeyler söyledi. Gelen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Ondan öğrendiğimiz çok şey var”

Arkadaşına veda eden oyuncu Galip Erdal ise, “Başımız sağ olsun. Türk tiyatrosu çok önemli bir değerini yitirdi. Umarım gelecek nesiller onun bıraktığı mirası daha ileri taşıyabilirler. Hepimiz çok üzgünüz. Yeni bir yol açmıştı devlet tiyatrosunda. Şu ana kadar onun yaptığı hizmetleri ileri götürebilen yöneticimiz yok. Umarım gelecekte olacak ve onun izinden aydınlık günler görecek. Yaklaşık 40 yıllık büyüğümdü. Aynı sınıfta, aynı okulda okuduk. Çok değerli bir büyüğümdü. Ondan öğrendiğimiz çok şey var. Dediğim gibi ayrılık çok zor ama biz ayrıldığımızı hissetmiyoruz” dedi.