Ünlü oyuncu Ozan Güven oyunu kullandı

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sabah saat 08.00 itibariyle sandıkların açılmasıyla birlikte milyonlarca seçmen oy kullanmaya başladı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yakın arkadaşlıklarıyla bilinen ve seçim dönemlerinde çoğu zaman birlikte oy kullanmaya gelen Ozan Güven, bu kez yalnız geldi. Cem Yılmaz sabah saatlerinde oy kullanmaya gelirken, Güven ise öğleden sonra gelerek 1254 nolu aynı sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından sınıftan ayrıldığı sırada basın mensubunun, ‘Sizi Cem bey ile beraber bekliyorduk' sözüne Güven, “Evet ben biraz geç uyandım” diyerek karşılık verdi. Oy kullanmak için sırada bekleyen bir seçmenin ünlü oyuncuya karşı yaptığı iltifat üzerine, Güven teşekkür ederek okuldan ayrıldı.