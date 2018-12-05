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Ünlü oyuncu Sean Penn, Suudi Konsolosluğunda

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel çekmek üzere Türkiye’ye gelen ünlü ABD’li oyuncu Sean Penn, Suudi Arabistan Konsolosluğunda çekim yaptı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen ünlü ABD'li oyuncu Sean Penn, Suudi Arabistan Konsolosluğunda çekim yaptı.


Oscar ödüllü ünlü aktör Sean Penn, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını araştırıp bir belgesel hazırlamak üzere İstanbul'a geldi. Kamera ekibi ile birlikte İstanbul'a gelen ünlü aktör, Suudi Arabistan Konsolosluğunda çekim yaptı. Sean Penn'in Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili birçok kişi ile görüşüp çekip yapacağı ve ardından bir belgesel hazırlayacağı öğrenildi. Ünlü aktörün Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile de bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

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