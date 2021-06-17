Ünlü oyuncu Wilma Elles 'dolandırıcılık' suçundan yargılandığı davada ifade verdi

Ünlü oyuncu Wilma Elles ve eski erkek arkadaşı Arif Kerem Göğüş'ün 'dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Elles duruşma salonunda verdiği ifadesinde "Arif Kerem Göğüş ile hiçbir ticari ilişkim yok. Bir dönem erkek arkadaşımdı. Göğüş Yapı ile de hiçbir ticari ortaklığım yok" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sunan 7 kişi, Göğüş Yapı isimli firmadan daire satın alıp ödemelerin önemli kısmını yaptıklarını ancak gayrimenkullerini teslim alamadıklarını kaydetmişti. Başsavcılıkça suç duyurularına ilişkin hazırlanan iddianamede, şikayetçilerin yapmış olduğu sözleşmeler karşılığında ödemelerin önemli miktarını gerçekleştirmiş olmasına rağmen gayrimenkulleri alamadıkları belirtilmişti. İddianamede ünlü oyuncu Wilma Elles ile Arif Kerem Göğüş'ün birlikte hareket ettikleri anlatılarak, 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 7'şer kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilen duruşmada ünlü oyuncu Wilma Elles ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler de katıldı.

"Çocuklarımın kimliklerinde bile baba adı olarak Kerem'in adı yok"

Elles kimlik tespiti sırasında bekar olduğunu ve aylık 20 bin TL kazandığını ifade etti. Savunmasında Elles "Benim Arif Kerem Göğüş ile hiçbir ticari ilişkim yok. Bir dönem erkek arkadaşımdı. Göğüş Yapı ile de hiçbir ticari ortaklığım yok. Ben kaza ile ondan hamile kaldım. Çocuklarım doğduğu andan itibaren Kerem ile arkadaşlığı bitirdim. Çocuklarımın kimliklerinde bile baba adı olarak Kerem'in adı yok. Nafaka ödemesi için de noter sözleşmesi imzaladık. Mecburiyetten dolayı görüştüğüm oldu onunla" dedi.

"Kendi kazandığım para ile satın aldım"

Dairelerin kendisi adına nasıl tescillendiğinin sorulması üzerine Wilma Elles "Ben sanık Kerem'in yaptığı dairelerden 7 tane satın aldım. Bunları Göğüş Yapı'dan satın almadım. Başka birinden satın aldım. Kendi kazandığım para ile aldım. Binada 18 daire vardı 7 tanesini satın aldım. Gayrimenkul alım satım işlerini sürekli takip ederim. Ardından bir bankanın sattığı 7 daireyi de 1 milyon 250 bin TL kredi çekip aldım. İnşaatın kalanını ben tamamladım. Aldığımda inşaat aşamasındaydı" şeklinde konuştu.

Sanık Wilma Elles'in beyanlarının ardından mahkeme heyeti Arif Kerem Göğüş hakkında yakalama emri çıkarılmasına hükmederek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Wilma Elles ve eski eşi Arif Kerem Göğüş şüpheli sıfatıyla yer almıştı. İddianamede şikayetçilerin şüpheli Göğüş'ün yetkili olduğu şirketlerince projelendirilip, satış ofisleri kurularak maket üzerinden gayrimenkul satış sözleşmeleri yapıldığı aktarılmıştı. Satış işlemlerinin de yapıldığının anlatıldığı iddianamede, bu projelerin bir kısmına başlanmadığı, bir kısmının ise yapımının tamamlanmadığı belirtilmişti. Şikayetçilerin yapmış olduğu sözleşmeler karşılığında ödemelerin önemli miktarını gerçekleştirmiş olmasına rağmen gayrimenkulleri alamadıkları da iddianamede anlatılmıştı. İddianamede Wilma Elles ile Arif Kerem Göğüş'ün birlikte hareket ettikleri anlatılarak, “Her iki şüphelinin de birlikte hareket etmek suretiyle ‘nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri anlaşılmıştır” denilmişti. Ünlü oyuncu Elles ve eski eşi Göğüş hakkında 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 7'şer kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.