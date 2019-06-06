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Ünlü pastane sahibinin eşi son yolculuğuna uğurlandı

Pelit Pastaneleri’nin sahibi Selahattin Ayan’ın eşi Afife Ayan Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Pelit Pastaneleri'nin sahibi Selahattin Ayan'ın eşi Afife Ayan Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Pelit Pastaneleri'nin sahibi Selahattin Ayan'ın vefat eden eşi Afife Ayan son yolculuğuna uğurlandı. Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Ayan ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı. Törene, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı. Cenaze töreninde Afife Ayan'ın eşi Selahattin Ayan taziyeleri kabul etti.


Şakirin Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Afife Ayan'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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