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Ünlü piyanist Şevket Uğurluer son yolculuğuna uğurlandı

Zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü piyanist Şevket Uğurluer’in cenazesi sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü piyanist Şevket Uğurluer'in cenazesi sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.



Zatürre tedavisi gördüğü hastanede 2 hafta kaldıktan sonra 81 yaşında vefat eden ünlü piyanist ve yorumcu Şevket Uğurluer bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü piyanist Uğurluer için öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Cami'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine piyanistin eşi Nada Uğurluer, kızı Selin Uğurluer, oğlu Can Uğurluer, yakınları ve dostları katıldı. Uğurluer'in kızı babasının tabutu başında gözyaşı döktü. Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ünlü piyanist, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

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