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Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, evinde ölü bulundu

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu.

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgilere göre ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulundu. Alışverişten dönen Cüceloğlu'nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içerisinde incelemelerde bulundu. İlk incelemelere göre Cüceloğlu'nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

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