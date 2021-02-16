İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Beşiktaş’taki evinde ölü bulunan ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun cenazesi evinden alınarak Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun cenazesi evinden alınarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Edinilen bilgilere göre, 83 yaşındaki ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulundu. Alışverişten dönen Cüceloğlu'nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilk belirlemelerinin ardından Cumhuriyet savcısı ve adli tabip de incelemelerde bulundu. Vefat ettiği belirlenen Cüceloğlu'nun cenazesi ise evinden alınarak, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.