Ünlü ressam Işık, 'Bir Dem İstanbul' sergisiyle göz kamaştırdı

Yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren ünlü ressam Kenan Işık, ‘Bir Dem İstanbul' ismini verdiği sergisiyle taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Son dönemin önemli ressamlarından Kenan Işık'ın İstanbul'u konu alan ‘Her Dem İstanbul' solo sergisi, sanatseverlere buluştu. Bir Dem İstanbul sergisiyle adından çokça söz ettiren Işık, yaptığı sergilerle resimlerine olan ilgiyi de arttırdı. Bu ilginin başında da Katar kraliyet ailesi geldi. Işık'ın eserlerini Katar kraliyet ailesi rekor fiyatla aldı. Katar kraliyet ailesi tarafında eserleri koleksiyon edilen ressam Kenan Işık, genelde İstanbul'un mihenk taşları olan eserlerin tarihi deformasyonunu ele alıyor.

Işık, ''İstanbul temasıyla yaptığımız resimlerimiz sanatseverler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Son olarak Bir Dem İstanbul adlı resim sergimizin sunumunu gerçekleştirdik. Bu sergimize de yoğun bir teveccüh vardı. Katar kraliyet ailesi eserleri alıp koleksiyon yaptı. Bu gurur verici. Fakat 5 yıl sonra eserlerin farkını verip geri almak da isterdim'' dedi.