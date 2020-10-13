Ünlü sanatçı Azerin Çekmeköy'de

Çekmeköy Belediyesi, Azerin'in sahne alacağı 2020-2021 Kültür Sanat Sezonu açılış programında, kardeş ülke Azerbaycan'ın yanındayız mesajı verecek.

Çırpınırdı Karadeniz türküsünü, “Azerbaycan bayrağını Karabağ'a asacağız” diye söyleyerek, yıllardır sanatıyla işgal altındaki Karabağ'a dikkat çeken Azerin bu kez Çekmeköy'den seslenecek. Konser Çarşamba Günü Taşdelen Mah, Atabey Caddesi Cemal, Güngör Parkı'nda bulunan Taşdelen Amfi Tiyatro'sunda 19. 00'da başlayacak.