Ünlü sanatçı Erol Büyükburç vefatının 4'üncü yılında mezarı başında anıldı

Ünlü sanatçı Erol Büyükburç ölümün 4'üncü yıldönümünde ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Erol Büyükburç'un kızı Evren Büyükburç, sanat camiasına vefasızlık siteminde bulundu.

Ünlü sanatçı Erol Büyükburç vefatının 4'üncü yıldönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı. Törene Büyükburç'un ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Anma töreninde Büyükburç için dualar okunup kabri başına çiçek bırakıldı.

"Sanatçılarımızı unutmamalıyız"

Sanat camiasına sitem eden Erol Büyükburç'un kızı Evren Büyükburç, “Her sene düzenli olarak babamı anmaya devam ediyorum. Ömrüm el verdiğince de devam edeceğim. Ne mutlu sevenleri de burada. Onlara tekrar tekrar teşekkür ederim. Babacığımın anneciğimin ruhları şad olsun. Tüm sevenlerine sonsuz saygımı hürmetlerimi iletiyorum. Herkesin kendine düşen sorumlulukları var. Eminin zaman içinde bunu farkına varacaklardır. Yoğunlukları var biliyorum hepsini. Sanatçılarımızı unutmamalıyız. Unutturmamalıyız. Böyle değerler kolay yetişmiyor” dedi.

"Son 10 senesini birlikte geçirdik"

Erol Büyükburç'un arkadaşı Hakan Erk ise, "Bizim için farklı bir insandı. Amca yeğen ilişkimiz vardı. Son 10 senesini birlikte geçirdik. Devamlı gülerdi. İstanbul beyefendisiydi. Hiçbir zaman kendisini unutmayacağız” şeklinde konuştu.

"Onu hiçbir zaman unutmayacağız"

Sanatçının bir diğer arkadaşı Volkan Erk de, “Türk pop müziğin kralı Erol Büyükburç'u sevgi,rahmet ve özlemle anıyoruz. Onu hiç bir zaman unutmayacağız. Onun ismini her zaman yaşatacağız” diye konuştu.