Ünlü sanatçı Murat Kekilli, motosikletle sahneye indi

Kuruçeşme' açık hava konserinde enerjisi ve performansı ile unutulmaz bir geceye imza atan ünlü sanatçı Murat Kekilli, sahneye motosikletle indi. Hem kendi parçalarını hem de birçok usta sanatçının şarkısını kendine has tarzı ve yorumuyla söyleyen ünlü sanatçı, dinleyicilerine keyifli bir akşam yaşattı.

90'lı yıllardan bu yana güçlü sesi, farklı yorumu, dillerden düşmeyen şarkılarıyla gönüllere taht kuran Anadolu rock müziğinin başarılı ismi Murat Kekilli, birbirinden güzel parçalarını Kuruçeşme açık havada dinleyicisi için söyledi. İstanbul Boğazı'nın ışıltılı manzarasında müzikseverlerle bir araya gelen Kekilli, “Unutamam” şarkısıyla hayranlarını selamladı. Sahneye motosikletle giriş yapan ünlü sanatçı, yukarıdan indirilen gitarıyla konsere başladı. Sahne şovuyla göz dolduran Murat Kekilli, farklı bir görsel şölene imza attı.

Anadolu rock müziğinde ayrı bir yere sahip olan Murat Kekilli, “Bu Akşam Ölürüm”den “Unutmak O Kadar Kolay Mı Sandın”a, “Salını Salını”dan “Karagözlüm”e uzanan birçok şarkısıyla duygulara tercüman oldu. Müzikseverlere bir de sürpriz yapan Murat Kekilli, yeni şarkısını ilk kez açık hava konserinde söyledi. Hep bir ağızdan parçalara eşlik eden müzikseverler ara ara telefon ışıklarını yakarak unutulamayacak bir atmosfer oluşturdu. Ünlü sanatçı, hüzün ve aşk dolu şarkılarının dışında seslendirdiği hareketleri parçalarıyla da coşkuyu ikiye katladı. Şarkıların ritmine kendini kaptıran müzikseverler doyasıya eğlendi. Performansıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Murat Kekilli, sahnede 2 saat kalarak muhteşem bir konsere imza attı.