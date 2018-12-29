İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ünlü sanatçı Selami Şahin'in acı günü

Ünlü sanatçı Selami Şahin’in büyük ağabeyi Ahmet Şahin hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Selami Şahin'in büyük ağabeyi Ahmet Şahin hayatını kaybetti.



Ünlü sanatçı Selami Şahin'in büyük ağabeyi Ahmet Şahin hayatını kaybetti. Ağabeyi Ahmet Şahin'le çekilmiş fotoğrafını paylaşan Selami Şahin, acı haberi Twitter hesabından duyurdu. Selami Şahin, acı haberi şu notla duyurdu: “Canım Ağabeyim Ahmet Şahin hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bu acı günümde arayıp başsağlığı ileten ve yanımda olan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Merhumun cenazesi yarın (30 Aralık Pazar günü) Fatih Murat Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.