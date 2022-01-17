Ünlü sanatçıdan, Sezen Aksu'ya tepki

Sanatçı Sezen Aksu'nun, çıkardığı yeni albümünde dini değerlere hakaret etmesine tepkiler giderek artıyor.

Toplumun her kesiminden tepkilere sanatçılar da destek veriyor. Son olarak bir televizyon programına katılan Ozan Orhon, yapılan bu hakarete tepki gösterdi. Bir televizyon programına katılan Ozan Orhon, Sezen Aksu'nun mutlaka bu konuyla ilgili açıklama yapmasını ve kamuoyundan özür dilemesini beklediğini söyledi.