Ünlü sanatçılar ve C-Majör Korosu'dan Down sendromlu çocuklara destek konseri

C Majör İş'ten Sesler Korosu tarafından sosyal farkındalık oluşturmak adına Türkiye Down Sendromu Derneği yararına ‘Gökyüzü Hepimizin' temalı konser düzenlenecek. Ünlü konuk sanatçılar, 2 Haziran Perşembe akşamı İş Sanat'ta sahne alacak.

İş dünyasının başarılı isimleri tarafından 2016 yılında hayata geçirilen C-Majör İş'ten Sesler Korosu, sosyal farkındalık oluşturmak ve toplumsal dayanışmayı kuvvetlendirmek adına keyifli sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor. Her yıl gönüllü konser yardım organizasyonlarıyla çıtasını yükselten koronun 10. konseri 2 Haziran Perşembe saat 20.00'de İş Sanat İş Kuleleri Konser Salonu'nda gerçekleşecek. Şefliğini ve koordinatörlüğünü İstanbul Devlet Operası Sanatçısı ve Seslendirme Oyuncusu Özlem Abacı'nın, sunuculuğunu Hakan Bilgin'in üstlendiği; Betül Demir, Bekir Ünlüataer ve Özgün'ün sahne alacağı konserin tüm geliri Türkiye Down Sendromu Derneği'ne bağışlanacak.

Türkiye Down Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin ve C-Majör İş'ten Sesler Korosu Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır'ın davetiyle gerçekleşecek bu anlamlı konser için Recai Çakır, “Ömrümüz yettiğince şarkı söylemeyi seven iş dünyasının değerli üyeleri ve alanlarında kendilerini kanıtlamış kişilerle kimsesiz çocuklar ve hayır kurumları yararına konserler düzenlemeyi amaçlıyoruz. Çünkü insanlara verilecek en kutsal armağanın paradan öte ilham, inanç ve umut olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımıza çok daha güzel yarınlar bırakmalıyız ve bunun için hepimizin el ele vermesi gerekiyor. Farklı dernek ve yardım kuruluşlarıyla da ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Misafir sanatçılarımız gönüllü olarak sahne alacak”

Türkiye'nin en önemli iş insanlarından oluşan 110 kişilik koroya, ülkemizin önemli sanatçıları Betül Demir, Bekir Ünlüataer ve Özgün'ün eşlik edeceğini gecenin Hakan Bilgin'in sunumuyla gerçekleşeceğini belirten Çakır, bu özel günde tüm sanatçıların gönüllü olarak sahne alacağını belirtti. Çakır, sözlerine şöyle devam etti: “Misafir sanatçılarımız, hiçbir ücret talep etmeden sahne alacaklar. Sanatçılarımıza, sunucumuza ve değerli şefimiz Özlem Abacı'ya göstermiş oldukları özen, ayırdıkları zaman ve destek için koromuz adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Konu hakkında değerlendirmede Türkiye Down Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin, “Dernek olarak, kuruluşumuzdan bu yana Down sendromlu bireylerin bağımsız, üretken ve toplumla bütünleşen bir yaşam kurabilmelerini sağlama yolunda çok önemli çalışmalara imza atıyor, gelişime liderlik eden projeler üretiyoruz. Diğer taraftan bu yolda yürürken bizi yalnız bırakmayan paydaşlarımız ile Down sendromlu bireyler yararına keyifli etkinlikler düzenliyoruz. Yaz mevsiminin coşkusunu içimizde hissettiğimiz bu konserle, etkinliklerin bir yenisine daha C-Majör İş'ten Sesler Korosu ile birlikte imza atıyoruz. Down sendromlu bireyler yararına düzenlenen bu konsere verdikleri destek için tüm paydaşlarımıza şimdiden teşekkür ederiz” açıklamalarında bulundu.

Gecenin şefliğini üstlenen Özlem Abacı, “Müziğin evrensel ve kapsayıcı gücüyle bir rezonans oluşturarak; profesyonelliği amatör ruhla birleştirip bir iyilik köprüsü olmak yegâne hedefimiz. Gönüllülük esasıyla, yoğun iş yaşantısından ayırdığımız vakitlerde birlikte güzel bir bağ oluşturduk. Her konseri ayrı tema ve içerikle hazırlıyorum. Bu defa Türkiye Down Sendromu Derneği için tek yürek oluyoruz. Finalde, “Bir kromozom ne fark eder, sevgim onu hep alt eder” diyeceğiz. Söz ve müziğini güzel çocuklarımızın coşkusu ile birleştirebilmek için yazdım. Bu vesileyle iyiliğin ta kendisi olmaya devam edeceğiz'' dedi.