Ünlü şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde Sarıyer Seyrantepe’de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünlü sanatçının intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
64 yaşındaki Ünlü Şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde Sarıyer'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre şarkıcı Zerrin Özer'in intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Sanatçının menajeri Haluk Şentürk'ün de Zerrin Özer'e ulaşamayıp hastaneye gittiği öğrenildi.