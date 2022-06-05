Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın yeni kitabı 'Esnaf' tanıtıldı

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın yeni kitabı 'Esnaf', MYK Restoran'da yapılan lansman ile tanıtıldı.

Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Mehmet Yalçınkaya'nın yeni kitabı 'Esnaf', dün gerçekleştirilen lansman ile tanıtıldı. MYK Restoran'da yapılan lansmana iş ve sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı. 'Gelecekte kaybolmamak için geçmişe sahip çıkmak şart' mottosuyla çıkan ve 81 özel tarifle okuyucuyla buluşan kitap, unutulmaya yüz tutmuş esnaf yemeklerinin yanı sıra, esnafa yeni öneriler sunuyor.

Kitap, esnaf ritüellerini yeni nesil ile buluşturuyor

Kitaptan birçok tarifin tadım menüsü ile konuklara sunulduğu özel yemekte konuşan Mehmet Yalçınkaya, “Vazgeçilmez esnaf yemekleri, esnaf lokantalarına benim önerim olan yeni tarifler ve unutulmaya yüz tutmuş reçetelerle, kendi mutfağımızın geleceğe taşınmasına aracı olacağını düşündüğüm kitabım; aynı zamanda evde yapılabilir uygulaması kolay yemekleri de sizlerle buluşturuyor. Bu kitap ile bir yandan da esnaf kültürünü günümüze taşımak ve bu çok özel topraklarda yetişen sebatkâr ve çalışkan emekçi çalışanlarımızın yıllardır biriktirdiği değerlerle sizler arasında kurulmuş olan, sıcak ve samimi bağın yenilenmesi için köprü olmak istiyorum" dedi.

Yalçınkaya, "Esnaf, ikinci kitabımız. Bu kitaba çok fazla ilgi var. Esnaf lokantalarından yetişen birisiyim. Kendime görev edinerek bu kitabı yazdım. Kitapta 81 adet tarif var. Bu tarifler arasında unutulmaz ve vazgeçilmez yemekler yer alıyor. Ayrıca benim önerilerim de bulunuyor. Kitabımız 3 bölümden oluşuyor. Daha çok Z kuşağına ve evde yöresel yemek yapamayan çalışanlara hitap eden bir kitap hazırlandı. Kitap içeriğinde tamamen evde yapılabilecek şekilde tarifler var. Amacımız, geleneksel mutfağımızın evlerimizden çıkmamasıdır. Bu kitabı yazarken dikkat ettiğim hususlardan bir tanesi de, kaybolan esnaf lokantası kültürünü hatırlatmak istememdi. Kitabın en başında esnaf lokantalarıyla kültürünü ve araştırmalarımızı koyduk. Bu kitabın herkese ulaşmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Esnaf lokantalarına sahip çıkmamız lazım"

Esnaf lokantaları günümüzde eskisi gibi talep görmediğini hatırlatan Yalçınkaya, "Esnaf lokantaları maalesef zamana yenik düşüyor. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de beslenme şeklimizin değişmesidir. Beslenme şeklimiz değiştiği için de esnaf lokantalarına olan talep azalıyor. Esnaf lokantaları sosyolojik ve insanların kendilerini rahat hissettiği yerlerdir. Esnaf lokantaları kültürümüzü devam ettiriyor. Kaybolan ve unutulan yemeklerimizi esnaf lokantalarında görebiliyoruz. Toplum olarak esnaf lokantalarına sahip çıkmamız lazım. Haftada bir günümüzü esnaf lokantalarına ayırabiliriz. Özellikle yurtdışında insanlar kendi özlerine dair olan yerleri daha pahalı olmasına rağmen tercih ediyorlar. Bizim de artık esnaf lokantaları kültürünü yaşatmamız için hepimizin esnaf lokantalarına sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu.

Esnaf lokantalarını sağlıklı beslenmek için de tercih etmek gerektiğinin altını çizen Yalçınkaya, "Tüm sebze yemeklerini esnaf lokantalarında bulabiliyoruz. İnsanların yoğun bir tempoda çalışmasından dolayı günümüzde evlerde çok fazla yemek yapılmıyor. Kitaptaki tariflerin 3'te biri unutulan yemeklerimiz. Bu yemekleri tekrar hatırlatmak istedik. Esnaf lokantaları geleneklerimizi yaşatan yerler olduğu için bu kitapta yer alıyor. Amacımız bu kadim kültürün kaybolmamasıdır. Ben de bu vesileyle sektöre olan borcumu ödemiş olurum" şeklinde konuştu.