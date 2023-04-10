Ünlü sörfçü Garrett Lane, İstanbul'da dalga tutkunlarıyla buluştu

Avusturalyalı sörfçü ve sörf eğitmeni Garrett Lane, İstanbul'da dalga sörfü ile ilgilenenlerle buluştu.

Sri Lanka'dan Fransa'ya, Fas'tan Hawai'ye dünyanın dört bir yanındaki profesyonel sörfçülere eğitim veren Avusturalyalı sörfçü ve sörf eğitmeni Garrett Lane, Türkiye'de dalga sörfü ile ilgilenenleri bir araya getirdi. Garrett'in 'Gelin Sörfü Normalleştirelim' çağrısıyla her yaştan ve her fiziksel kondisyondan bireyin dalga sörfüne başlayabileceğini ve başarılı olabileceğini kanıtlayan eğitim programı katılımcıları etkilemeyi başardı.

“Türkiye'den bir Dünya sörf şampiyonu çıkabilir”

Sörfü geliştiren pratiklerin pek çoğunun karada yapılabileceğini aktaran Garrett, Türkiye'de dalga sörfü seviyesini geliştirmek için pratik yapılabilecek dalgaların Hawaii'den farksız, hatta antrenman için daha iyi olduğunu belirtti. Garrett, üç yanı denizlerle çevrili Türkiye'nin sörf potansiyeline sahip olduğu söyleyerek, “Karadeniz ve Akdeniz'deki dalga potansiyeli Brezilyalı Dünya Sörf Şampiyonu Italo Ferreira'nın pratik yaptığı Güney Amerika sahillerindekiler kadar iyi. Türkiye'den de bir Dünya Şampiyonu çıkabilir. Burada sanat, spor, kültür her şey bir arada yer alıyor. 20 milyonluk bir kentten bahsediyoruz. Türkiye'nin tüm şehirlerine, hatta Avrupa ve Orta Doğu'nun pek çok kentine direk uçuş mevcut. İstanbul dalga sörfü için çok önemli bir merkez üssü olacak. Bence New York'taki muazzam sörf kültürünü bile geride bırakabilir. Sadece sörf eğitiminden bahsetmiyorum. Sörf kültürüne dair markalar, etkinlikler, aktiviteler, buluşmalar hepsi İstanbul'da olabilir. Şehir merkezine 20-30 dakika mesafede Karadeniz sahilinde sörf olmasının avantajı bu” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da sörf etkinlikleri planlıyor

Türkiye Dalga Sörfü Federasyonu, Guaj Art alanında gerçekleşen etkinlikte birçok farklı kesimden sörf meraklısı bir araya geldi. Garrett Lane, ileri bir dönemde İstanbul'da sörfün gelişimi için sık sık etkinlik düzenlemek istediğini aktardı.