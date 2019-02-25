Ünlü tarihçi Prof.Dr.Kemal Karpat son yolculuğuna uğurlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat için Fatih Camii'nde öğle namazına müteakiben cenaze töreni düzenleniyor.

Törene, Karpat'ın ailesi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanblul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve çok sayıda seveni katıldı. Karpat'ın Türk bayrağına sarılı naaşı cami avlusuna getirilirken, taziyeleri yeğenleri kabul ediyor.