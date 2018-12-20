Ünlü tasarımcı Şansım Adalı Morhipo müşterilerine özel koleksiyon hazırladı

Son yıllarda Türkiye'deki moda sahnesinde farklı ve özgün tasarımlarıyla adından sıkça söz ettiren, Sudi Etuz'un üreticisi Şansım Adalı, Morhipo.com için özel koleksiyon hazırladı.

Tasarımcı işbirliklerine bir yenisini eklerken özgün ve genç isimleri tercih eden, e-ticarette modanın öncüsü Morhipo.com, bu kez Sudi Etuz'un üreticisi Şansım Adalı'nın özel kreasyonunu moda tutkunlarına sunacağını duyurdu. Yapılan açıklamada; sadece Morhipo.com müşterilerine özel hazırlanan Morhipo Sudi Etuz koleksiyonu, Sudi Etuz'un çarpıcı ve sıra dışı stilini yansıtırken, kısa ve uzun elbiseler, pantolon ve etekler, gösterişli bluzlar ve aksesuarlar olmak üzere toplam 45 parçadan oluşuyor.

Koleksiyon, Şansım Adalı'nın imzası olan tül detaylarını, sezonun en gözde dokularından kadifeleri, korse oyunlarını, payetlerin ışıltısını taşıyacak. Siyah ve lacivert gibi gece davetlerinin vazgeçilmez renklerinin yanı sıra fuşya, lame gibi Sudi Etuz klasiği renklerle zenginleşen koleksiyon, hareketli, enerjik ve neşeli bir yeni yıl coşkusuna sahip.

Şansım Adalı bu özel koleksiyon ve Morhipo.com işbirliği için heyecanını şöyle dile getirdi: "Tasarımlarımı geniş kitlelerle buluşturmak, Morhipo.com'un modayı seven genç müşterilerine dokunmak, bugüne kadar Sudi Etuz ile tanışmamış insanlara erişmek benim için çok heyecan verici. Modanın demokratikleşmesi adına erişilebilir tasarım işbirliği projelerini çok önemsiyorum. E-ticarette modanın öncüsü Morhipo.com ile işbirliği yapmak benim için ayrıca değerli".

Şansım Adalı kimdir?

‘SudiEtuz'ün üreticisi Şansım Adalı, 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu Adalı, 2004-2005 akademik yılını Brüksel'de geçirdi ve bu süre içinde Antwerp'te çizim derslerine ve workshop'lara katıldı. 2006 yılında tamamladığı Fransızca eğitiminin ardından LaSalle Akademi İstanbul'da moda tasarımı diploma programına başladı. Sudi Etuz markası ile ilk kadın giyim koleksiyonunu 2009 yılında sunan Şansım Adalı, 2010 yılında kendi markasının yanı sıra yeni kuşak Türk tasarımcıların koleksiyonlarına da askılarında yer veren; çeşitli sergi ve deneysel sunumlara ev sahipliği yapan Kumpanya62 adlı konsept mağazasının kapılarını açtı. Kült detayları modern bir üslupla yorumlayan tasarımcı, 2016 yılında Okan Üniversitesi tarafından yılın en iyi moda tasarımcısı ödülüne layık görüldü. Sudi Etuz markasıyla romantik, feminen ve zarif çizgide duran kadınları oluşturmayı hedefliyor.