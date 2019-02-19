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Ünlü tiyatro sanatçısı Defne Yalnız 'Demli Sohbetler'e konuk oldu

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Sahne Sanatları Kurslarında tiyatro eğitimi gören sanatsever “Demli Sohbetler” adlı söyleşide ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Defne Yalnız ile bir araya geldi.


Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlen “Demli Sohbetler” söyleşisinin konuğu olan ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Defne Yalnız vatandaşlarla keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Funda Maral ve Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu katıldı.


Başkan Akgün'e teşekkür etti


Birçok tiyatro oyununu yönetmiş ve dizilerde senarist, yapımcı olarak yer almış olan tiyatro sanatçısı Defne Yalnız Büyükçekmece halkının kültür ve sanata olan ilgisini görmekten ötürü çok mutlu olduğunu belirterek, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkürlerini iletti. Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Tiyatro Eğitmeni Selim Canpolat'ın da katıldığı söyleşiye tiyatro severler yoğun katılım gösterdi.

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