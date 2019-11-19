Üsküdar'da düzenlenen seminerde konuşan yazar Hayati İnanç, Üsküdarlılara hitap etti. Genci yaşlısı her yaştan vatandaşın akın ettiği etkinlikte, Hayati İnanç'ı dinlemek isteyen vatandaşlar salonda oluşan izdihamdan ötürü sahnede oturdu.

Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen seminer kapsamında, ünlü yazar Hayati İnanç Üsküdarlılarla bir araya geldi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de programa katıldı. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere vatandaşlar İnanç'ı dinlemek için adeta akın etti. Salonda oluşan izdihamdan ötürü vatandaşların bir kısmı sahnede otururken bir kısmı da ayakta bekleyerek seminere katıldı. Hayati İnanç'ın konuştuğu seminere genci yaşlısı her yaştan Üsküdarlı yoğun olarak katıldı.

Seminer ile ilgili konuşan Hayati İnanç, “Üsküdar'da bugün muazzam bir kalabalık var. Gördüğüm kadarıyla da çoğunluk gençler. Bu kadar genç insan bu saatte ne arıyor, neyin peşinde ? Görüyor ve şunu anlıyorum, gençlerimiz, insanımız kendini özledi. Ecdadını özledi, değerlerinden uzaklaşmanın acısını hissetmeye başladı. Hakikaten de hissedilmeyecek gibi değil. Biz gibi yaşamaz olduk. Bize benzemen olduk. Huzursuzluk ve ızdırap içindeyiz işin doğrusu. Güzel yanı bunu hissediyor olmamız. Bu hayatın devamına işarettir, bir arayıştır. Kendimize dönmemiz, kendi kaynaklarımızla kucaklaşmamız icab ediyor. Gençler bunun delili” dedi.