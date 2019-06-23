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Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu oyunu kullandı

Ünlü film yapımcısı ve yönetmen Türker İnanoğlu, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı.

Ünlü film yapımcısı ve yönetmen Türker İnanoğlu, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı. İnanoğlu, “Ülkemiz için hayırlı olur inşallah” dedi.


Ünlü film yapımcısı ve yönetmen Türker İnanoğlu, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu kullanmak üzere Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokuluna geldi. İnanoğlu, oy verme işleminin ardından kendisini bekleyen gazetecilere, “Tekrarlanan bir seçim için oy kullandım, ülkemiz için hayırlı olur inşallah” dedi.


İnanoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların da isteklerini geri çevirmedi.

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