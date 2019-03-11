Ünlü yönetmenler, Türk dizilerinin kamu diplomasisine etkisini konuştu

Osman Sınav, Halit Ergenç, Birol Güven gibi ünlü isimlerin katıldığı çalıştayda, dizilerin kamu diplomasisine etkileri konuşuldu.

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Doktora Salonunda düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zait Sobacı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Ergün Yolcu, Oyuncu Halit Ergenç, Senarist ve Yapımcı Birol Güven, Yönetmen Osman Sınav, Yapımcı Timur Savcı ve çok sayıda davetli katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zait Sobacı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaştığı mesajı okuyarak, “Türk dizi sektörü 350 milyon doların üzerinde ihracat hacmiyle bu alanda Amerika'dan sonra ikinci sıraya gelmiş durumda. Hiç şüphesiz bu gurur tablosunun mimarları oyuncusundan yapımcısına, senaristinden yönetmenine, ışıkçısına kadar bütün dizi emekçilerimizindir. Emekleriniz, fedakarlığınız, ülkemizin ve milletimizin yüzünü ağartan çalışmalarınız için her birinize teşekkür ediyorum. Sizin gecenizi gündüzünüze katarak büyük fedakarlıklarla ürettiğiniz dizilerimiz milyon dolarlık turizm pazarlama kampanyalarının yapabileceğinden kat kat fazlasını başardı. Ülkemizin yurt dışında doğru bir şekilde tanıtımına büyük katkıda bulundu” dedi.

Sinema ve dizi ihracatından 750 milyon civarında bir rakama ulaştık

Sinema ve dizi ihracatında önemli ölçüde başarı sağladıklarını ifade eden Yönetmen Osman Sınav, “Sinema ve dizi ihracatından 750 milyon civarında bir rakama ulaştık. Ve bugün burada bu çalıştayı yapıyoruz. Devletimizin ilgisini çektik. Bir ihracat kalemi olarak anılıyoruz. Bizim dünyanın birçok ülkesi ile ortak Pazar, ortak strateji ve siyaset üretmek noktasında Türk dizilerin empatisinden faydalanıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir insanla bir hikaye paylaşmıyorsanız o insanla ortak Pazar kuramazsınız. Ortak siyaset üretemezsiniz. Yani önce bir hikaye paylaşmak gerekiyor” diye konuştu.

“Biz 10 yıl kaybettik”

Yapımcı ve Senarist Birol Güven ise, “Bu araç çok kötü kullanılıyor. Biz 10 yıl kaybettik. Türkiye 800 milyon insana ulaştı. Çok büyük başarılar elde edildi. Bu bahsettiğimiz araç olarak çok yol alamadık. Dünyada en çok dizi ihraç eden ülke Amerika, sonra Türkiye. Bir ve ikiyiz. Ama aramızda şöyle bir fark var. Biz dizi ihraç ediyoruz. Amerika bir yaşam biçimi, yaşam kültürü ihraç ediyor” dedi.

“En önemli şey salt kültürümüzü ve insanlığımızı anlatmak noktasına geri dönmeliyiz”

Dizilerin insan üzerine büyük etkiye sahip olduğunu ifade eden Oyuncu Halit Ergenç ise, “Kamu diplomasisi aracı olarak bir başlığımız var, burada. Gerçekten çok önemli, çarpıcı. Diziler gerçekten büyük etkiye sahip. En önemli noktası şu; siz Türkiye'de bir dizi yaptığınız zaman bir eve haftanın aynı günü, her hafta defalarca giriyorsunuz. Dolayısıyla siz bir hikayeyi o insanlara belirli periyotlarla sürekli olarak anlatıyorsunuz. Eğer burada herhangi bir fikri dayatmak isterseniz, bunu o kitleye kabul ettirmeniz çok mümkün. Ama bunu gerçekten belirli bir yumuşaklık seviyesinin üzerinde yaparsanız ret göreceğiniz de yüzde 90. Bence yapılması gereken en önemli şey salt kültürümüzü ve insanlığımızı anlatmak noktasına geri dönmeliyiz” şeklinde konuştu.