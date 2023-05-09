İhlas Haber Ajansı

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Ünlüler Çay'da buluştu

Diyetisyen Mehtap Yakut, yeni detoks ürününün tanıtımını seçkin bir davetli topluluğu eşliğinde gerçekleştirdi.


Nişantaşı'nda Fi Live adlı mekanda bir araya gelen konuklar Diyetisyen Mehtap Yakut, Form Çayı'nın lansmanı sırasında keyifli bir gece geçirdi.


Ünlü moda tasarımcısı Recep Demiray'ın ev sahipliğinde düzenlenen gecede şarkıcı Yansı performansıyla konuklardan alkış aldı. Gökçe Kırgız, Wilma Elles, Nagihan Karadere, Nilay Dorsa, Hande Kaptan, Tuba Ünal, Seren Uzun Perihan Demirdelen Ferah Zeydan ve Ece Mumay'ın da katıldığı gecede Diyetisyen Mehtap Yakut, konuklarıyla yakından ilgilendi.

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