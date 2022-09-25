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Ünlüler ile özel röportajlar ödül getirdi

Instagram fenomeni ve TV program yapımcısı Nasuh İstanbuli’nin "Nasuh İstanbuli ile Gündem" programı ödüle layık görüldü.

Instagram fenomeni ve TV program yapımcısı Nasuh İstanbuli'nin "Nasuh İstanbuli ile Gündem" programı ödüle layık görüldü.


Nasuh İstanbuli'nin TGRT Eu'da yayınlanan "Nasuh İstanbuli ile Gündem" programı ödüle layık görüldü. 19 Eylül Pazartesi gecesi bir otelde düzenlenen ödül gecesine sanat, müzik ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Gecede, Nasuh İstanbuli'nin kendi hazırlayıp sunduğu program "Yılın En İyi Programı" seçildi. Bu yılki 3'üncü ödülünü alan İstanbuli, her geçen gün daha iyi olmak için çaba harcadıklarını söyleyerek, "Bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programımız kalitesini bu ödülle birlikte ispatlamıştır" dedi.

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