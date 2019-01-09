Ünlüler minik Öykü Arin için seferber oldu

İzmir'de yaşayan lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için uygun kemik iliği bağışçısı bulunabilmesi amacıyla başlatılan kampanya çerçevesinde çok sayıda ünlü isim Kadıköy'de kan verdi.

İzmir'de yaşayan ve lösemi teşhisi konulan üç buçuk yaşındaki Öykü Arin ve diğer lösemi hastalarına destek ve umut olmak amacıyla başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına bir destek de Kadıköy'den geldi. Kadıköy Belediyesi ve Kızılay Kadıköy Şubesi tarafından minik Öykü Arin için başlatılan bağış kampanyası iki gün sürecek. “Kök hücre bağışıyla yeni yılda mutlu bir öykü yazıyoruz” sloganıyla başlatılan kampanyaya, Kadıköy Belediyesi önünde kurulan geçici ünitede vatandaşlar kan bağışlayıp destek verebilecekler. Öte yandan bugün çok sayıda isim Öykü Arin ve diğer lösemi hastaları için kan vermek için Kadıköy Belediyesi önünde kurulan geçici ünite merkezine geldi. Kan vermek için kurulan geçici ünite merkezine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kızılay Kadıköy Şube başkanı Numan Hocaoğlu, ünlü oyuncular Nilperi Şahinkaya ve Bülent Çolak, yönetmen Hüseyin Karabey'in yanı sıra çok sayıda geldi.

Kampanya hakkında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Çok zor ve sıkıntılı bir süreç, donör bulunması gerekiyor. İnsanların dayanışma içinde olması lazım, biz bu dayanışmayı destekliyoruz, Kızılayla beraber ortak yapıyoruz bunu. 3.5 yaşında bir çocuk, bu tabi insanı çok üzüyor, işte bir şekilde bu dayanışma içinde olmak ve gidermek. Binlerce insan bu şekilde bekliyor. Buraya insanlarımız geliyor katılıyor, yaklaşık 450 bine yakın donör olduğu söylendi bana Kızılay tarafından. Bu büyük bir dayanışma bu ülke için de çok büyük bir duygu beraberliği. Elimizden geldiği kadar destek verip sağlığına kavuşması ve umut olmak için çalışıyoruz. Kadıköy bu tür sosyal dayanışmalarda çok güçlü bir ilçe, ben çok olacağını düşünüyorum insanların. Özellikle lösemili bir çocuk olunca akan sular duruyor”dedi.

Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Numan Hocaoğlu ise, “Şimdi kampanyamız sadece bu ile mahsus değil, ekiplerimiz kan bağışı alınırken vatandaşlara soruyorlar. Kök hücre bağışında bulunmak istiyor musunuz diye. O zaman ayrıca kayıt altına alıyoruz bağışçılarımızı. Ama bugünkü kampanyamızın asıl gayesi malumunuz 3.5 yaşındaki İzmir'de yaşayan Öykü Arin ile ilgili. Bu kampanya ile ilgili bugün ve yarın Kadıköy Belediyemizin de desteğiyle burada bu etkinliği sürdürüyoruz. İnşallah aranan donör gelir kan bağışında bulunur uyum sağlar, Öykü Arin de sağlığına kavuşmuş olur diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya da kan verdikten sonra, "Kök hücre donörü olamaya geldim ben, olabildiğince çok insanın gelmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar sosyal medyadan bununla ilgili çok destek veriyorlar. Ama adım da atılması gerekiyor. Gelip burada kan bağışında bulunmakta fayda var” dedi. Oyuncu Bülent Çolak ise, "İlk kez bu kadar geniş bir organizasyonsa kanlı canlı bir şekilde buradayım. Sosyal medya paylaşımları yetmiyor aslında onu hissettim. Daha sık bu tarz organizasyonlarda bulunacağım. İşe yaradğımı hissediyorum, bu önemli bir şey. Herkes bir şekilde destek vermeli. Zaten baya çoğalmaya başladı, duyuldu katılım oranı yükseldi. Bu şekilde röportajlarla insanlar ilgilendikçe paylaşım yaptıkça daha da çoğalacaktır diyorum. Aslında yurttaş olarak buradayım öyle hissediyorum ama tabi galiba bu tarz meseleleri biraz daha görünür kılıyor sanatçılar, ekrandan tanınan insanlar, daha fazla bu tarz organizasyonlar içine girmemiz gerekiyor “ diye konuştu.