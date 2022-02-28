Ünlüleri gülümseten hizmet

Son dönemde adını hem sosyal medya hem de ünlülerden sıklıkla duyulan İstanbul Group Dental, Ataşehir'de diş sağlığı hizmeti vermeye devam ediyor. Yapılan işlemler ve sonrasında hastaların memnuniyeti sosyal medyada yankı uyandırdı. Klinikte yapılan uygulamalar yapılışından önce ve sonraki görüntüleri gönül rahatlığı ile paylaşarak, memnuniyeti tüm gerçekliği ile sunan diş merkezi, Türkiye'deki vatandaşların yanı sıra yurt dışından da takip eden kişilerin ilgisini çekiyor. Sosyal medya hesaplarından yurt içi ve yurt dışına özel iki dilli paylaşım yapan diş sağlı merkezi, gülüş tasarımı, zirkon kaplama, porselen lamina, kanal tedavisi, ortodonti, ağız kokusu, ımplant, kompozit lamina, diş eti tedavisi, dolgu, pedodonti, diş beyazlatma uygulamalarının yapıldığı görülmekte. Profesyonel diş hekimlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar, röportaj adam olarak tanınan Mahsun Karaca, Hilmi Cem İntepe, Onur Seyit Yaran ve Rüştü Onur Atilla gibi pek çok sosyal medya fenomenlerinin tercihi oldu. memnuniyet durumunu sosyal medya platformlarından yayınlayan fenomenler, yüzlerindeki gülümseme ile duyulan güven, kliniğin globale yayılmasını sağladı. Başarılara imza atan ağız diş merkezi, yeniliklere devam ediyor.