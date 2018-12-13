Ünlülerin makyözü Emine Oya Tolga'nın evini soyan hırsız yakalandı

İstanbul'da Zeki Müren'in makyözü olarak tanınan Emine Oya Tolga'nın evini soyan Naziye Y. isimli kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının daha önce 56 kez polis tarafından yakalandığı, bir süre cezaevinde kalıp serbest bırakıldığı öğrenildi. Mahkeme çıkarılan zanlı, 57'nci kez tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bostancı'da 5 Aralık 2018 tarihinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayı sırasında 1'i kadın 3 zanlı güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Havaya ateş açarak kaçmaya çalışan zanlılardan kadın olanı, polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan kadının, polisin bir yıldır aradığı şüpheli Nazife Y. olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin Zeki Müren'in makyözü olarak tanınan ünlülerin makyajcısı Emine Oya Tolga'nın Beşiktaş'ta bulunan evinde yaşanan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin, suç ortaklarıyla birlikte 14 ayrı evden hırsızlık yaptığı tespit edildi. Bazı olaylar sırasında güvenlik kameralarına yakalanan Nazife Y. ile suç ortaklarının binalara girdikten sonra kapı göbek kilitlerini kırarak evlere girdikleri, ardından içeride buldukları para ve ziynet eşyalarını çaldıkları öğrenildi.

Nazife Y.'nin polis ekipleri tarafından daha önce 56 kez gözaltına alındığı ancak her seferinde cezaevinde bir süre kaldıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan Naziye Y. 57. kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.