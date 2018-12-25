Ünlülerin okulu Istituto Marangoni'de Türk öğrenciler moda ve tasarım alanında başarı gösteriyorlar

Tanınmış modacıları ve tasarımcıları mezun ederek ünlülerin okulu ünvanını kazanan moda ve tasarım okulu Istituto Marangoni'ye her yıl Firenze Eğitim aracılığı ile bir çok Türk öğrenci İtalya'da master ve İtalya'da üniversite eğitimi almak için gidiyor.

Istituto Marangoni'nin yetkili temsilcisi Firenze Yurtdışı Eğitim İtalya'da eğitim almak isteyen Türk öğrencileri bu ünlü okul ile buluşturuyor. Firenze Yurtdışı Eğitim Danışmanı Neslihan Çebi; "Bir çok Türk öğrencimiz Istituto Marangoni'de moda ve tasarım eğitimi alırken okulun bağlantıları sayesinde bir çok ünlü marka ile proje bazlı çalışmalar yapıyor, tasarımın ve modanın büyülü dünyasına adım atıyorlar" dedi.

Ayrıca Çebi, Istituto Marangoni Milano kampüsü dışında Floransa, Londra ve Paris kampüslerinin üniversite, master ve sertifika programlarının Türk öğrencilerin ilgilisini çektiğini ve Marangoni'nin sanatın ve tasarımın başkentleri olan bu kampüslerinde de başarı gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Bu yıl itibarı ile Milano, Floransa, Paris, Londra, Miami ve Mumbai kampüslerinde moda eğitimleri ve Milano ve Londra kampüslerinde modanın yanı sıra tasarım bölümleri sunuluyor. Londra kampüsündeki İç Mimarlık üniversite programı en çok tercih edilen programlardan biri oluyor. Istituto Marangoni'nin Üniversite ve Master programları dışında yoğun sertifika programları bir senede moda tasarımcısı veya iç mimar yetiştiriyor. Çalışanlar için de kısa dönem programlar bulunuyor.Türkiye'de üniversite okuyan öğrenciler de bir dönemlerini Istituto Marangoni'de geçirebilirler. Moda ve Tasarım dünyasının yıldızları Istituto Marangoni'de eğitim alıyor ve Türk öğrenciler de bu yıldızların arasında yerlerini alıyorlar.