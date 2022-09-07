Ünlülerin radarı olan Tuna, saat kolleksiyonerliğiyle nam saldı

Ünlülerin kollarındaki saatleri sosyal medya üzerinde model, marka ve fiyatlarını açıklayarak birçok kişinin dikkatini çeken ‘profesör' lakaplı saat radarı Süleyman Tuna hobi olarak başladığı takıntılığı koleksiyonerliğe döndü. Kol saatlerine takıntılı olmak ilk bakışta tek başına, yalnız bir arayış gibi görülebildiğini, ancak bu hobinin oldukça sosyal bir yönü de olduğunu kaydeden Tuna, yaptığı özgün paylaşımlarla kısa sürede ciddi bir takipçi kitlesine ulaştı. Saatler hakkındaki uzmanlığından dolayı 'profesör' lakabı takılan Tuna sosyal medya hesabından bilgi ve tecrübelerini takipçilerine aktarıyor. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayarak bilgi dağıtan ve nesilden nesile aktarılan bir kolleksiyonun sahibi olan Süleyman Tuna saat kolleksiyonerliğinin bireysel ve sıkıcı bir hobi olmadığının en güzel örneklerinden biri haline geldi.