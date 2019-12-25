Unutulan sokak oyunları Başakşehir'de canlandı

Başakşehir Belediyesi, Gençlik Oyunları'na unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını da dahil etti. Geleneksel çocuk oyunları turnuvası, mendil kapmaca yarışmalarıyla başladı.

Eskiden mahallelerde çocuklar arasında sıkça oynanan oyunlardan mendil kapmaca ve yakan top, Gençlik Oyunları'nda ortaokullar arasında oynanan bir turnuvaya dönüştü. Turnuvada takımlar, farklı sınıflardaki öğrencilerin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu Geleneksel çocuk oyunları, Başakşehir Mehmet Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu spor salonunda erkekler mendil kapmaca turnuvasıyla başladı. Takımlar, organizasyon öncesinde okuldaki spor salonunun tribünlerini doldurdu. Kuralar çekildi; ilk müsabaka İBB Akşemsettin Ortaokulu ile Mustafa Kutlu İmam Hatip Ortaokulu arasında yapıldı. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden karma olarak oluşturulan ekiplerden Akşemsettin Ortaokulu mücadeleyi üstün bitiren takım oldu.

Mendili kapan kaçtı

Farklı renklerde forma giyen takımların arasındaki mendil kapma mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Maç içerisinde takımların oyuncuları sahanın ortasında sırasıyla karşı karşıya geldi. Hızlı koşmak ve esnek olmak bu oyunda çok önemliydi. Mendili kapan oyuncular, rakipleri kendilerine değmeden kale çizgisini geçmek, diğer oyuncular da elinde mendil olan oyuncuları yakalamak için çaba gösterdi. Mendil kapmaca ve yakan top turnuvalarına 13 ortaokuldan 506 öğrenci katıldı. Erkekler ve kızlar kategorilerinde 37 takımın yer aldığı turnuva, önümüzdeki günlerde sonuçlanacak.