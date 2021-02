UP&FIT, push up serisi tek beden konseptiyle her bedende fit olmayı sağlıyor

2015 yılında Merve ve Erdinç Aydın çifti tarafından kurulan UP&FIT, kısa sürede tanınır bir tayt markası haline gelirken, marka yeni konseptiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

“One size” (tek beden) konseptiyle üretilen, en az 3 santimetre ince gösteren UP&FIT Push Up serisi, her bedende fit gösteren benzersiz tasarımıyla kadınların ilgisini gördü. Farklı renklerde, akıllı kumaşlarla üretilen ultra modern tasarımlı taytlar, teni güneşin zararlı etkilerinden de koruyor. Lcyra sertifikalı, dört yöne esneyen akıllı kumaş ve kaynak dikiş teknolojisi ile üretilen taytlarla marka, “tek beden” konseptiyle her bedende fit hissetmek isteyen kadınlara özel bir tasarım sunuyor.

Yaş ve kilo farketmiyor

UP&FIT'in kurucusu Merve ve Erdinç Aydın çifti, markanın yeni kampanyasını anlattı. Çalışmalarında natürel güzelliğe vurgu yaptıklarını ifade eden Merve ve Erdinç Aydın, "İster 45 ister 75 kg olun, ister 25 ister 55 yaşında olun, her bedende fit hissetmek için UP&FIT Push Up ürünlerini kullanılabilir. Tayt giymek için small beden olmayı beklemek gerekmiyor. Haftalar süren bir çalışma sonucu bu ispatlandı. Giyilen ürün sıradan-düz ve hemen deforme olacak bir dikiş değil sağlam ve dayanıklı dikiş ile üretilmektedir. Kumaşlarımız; 40+UVA/UB koruma faktörlü; yani teninizi güneşin zararlı etkilerinden koruyor. Arka planda çok güçlü bir ekibimiz var. Kalite kontrolden paketlemeye ve kargolamaya kadar ekibimizin büyük emeği var ve ürünlerimizde kalitemiz konusunda hep daha iyi olanı yapmaya çalışıyoruz" dedi.