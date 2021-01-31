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Üreticinin elinde kalan patatesler alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Çiftçinin elinde kalan patatesler, Esenyurt Belediyesi tarafından alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.


Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un seçim vaatleri arasında yer alan “Üreticiden sağlıklı gıdaları alıp, vatandaşlarımıza ulaştıracağız” vaadi kapsamında zor durumda kalan çiftçilerin elindeki 300 ton patates satın alındı. Niğde'nin Alay beldesindeki çiftçilerden satın alınan patatesler, 10 kilogramlık filelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin devam edeceğini belirten Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevlisi Canan Düzcü, “Niğdeli zor durumdaki çiftçilerden almış olduğumuz patateslerin, dar gelirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtımına başladık. Dar gelirli ailelerin yayındayız, belediyemizin sosyal destekleri devam edecek” dedi.


Ürünleri ellerinde kaldığı için zor günler yaşadığını söyleyen çiftçi Ahmet Erdoğan, “Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, çiftçimizin sesini duymuş ve bir nebze de olsa bize yardımcı olmuştur. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Vefa borcumuz oldu” diye konuştu.


Esenyurt Belediyesi, daha önce de ‘Üreticiden Tüketiciye Aracısız Sağlıklı Gıda' çalışmaları kapsamında Eskişehirli üreticilerden 180 bin litre süt satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmıştı.

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