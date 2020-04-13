Üretim kısma kararı sonrası ham petrol fiyatında artış

Petrol fiyatları, OPEC+ koalisyonunun tarihi üretim kısıntısı anlaşmasının ardından yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, OPEC+ koalisyonunun üretimi 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 10 milyon varil kısma kararı almasının ardından yaklaşık yüzde 4 yükselerek varil başına 33 dolar seviyesine çıktı.

Karar sonrası, yeni haftanın ilk işlemlerinde Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 2.92 artışla 23 dolar oldu.

Meksika'dan itiraz

OPEC dışı petrol üreticileri arasındaki Meksika'dan günlük petrol üretimini 400 bin varil kesmesi isteniyor. Ancak ülkenin Enerji Bakanı Rocio Nahle Garcia, Twitter hesabından yaptığı açıklamada OPEC'e 100 bin varil üretim kesintisi teklif ettiklerini duyurdu. Meksika günlük 1,7 milyon varilin üzerinde petrol üretimi yapıyor.