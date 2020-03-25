Üretim seferberliği için videolu mesaj

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 95 bin ihracatçısıyla Türkiye ihracatın tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ‘Türkiye'nin Sağlığı İçin ÜreTİM Seferberliği' başlattı. Bu kapsamda İhracatçı Birlik Başkanları ve TİM Kadın Konseyi Üyeleri mesaj yayınladı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, geçtiğimiz gün koronavirüsle mücadelede kullanılması amacıyla 1 milyon maske ve 100 bin litre dezenfektan üretileceğini duyurmuştu.