Üretken Eyüpsultan Girişimcilik Programı başlıyor

Gerçekleştirilecek program ile lise ve üniversite öğrencilerinin odaklanılan başlık ve sektörlerde kalıcı ve katma değerli proje ortaya çıkarması hedefleniyor. Program, 24 Ekim 2022'de Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Üretken Akademi yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek açılış yayını ile başlayacak.

Lise ve Üniversite öğrencileri başvurabilecek

Eyüpsultan'da ikamet eden lise ve üniversite öğrencilerinin başvuru yapabileceği programda, sıfırdan fikir geliştirme atölyeleri, tanışma etkinlikleri ve sektörel uzmanlarla bir araya gelme başta olmak üzere birçok etkinlik düzenlenecek.

7 Hafta sürecek

Programa katılan gençler, 7 hafta süresince alanında uzman isimlerden eğitim ve akıl hocalığı alarak sıfırdan kendi işini kurabilecek ve dijital alanda yeni kariyerine başlayabilecek.

Başkan Deniz Köken'den gençlere çağrı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de, üretkenlik ve girişimcilik konusunda ufkunu genişletmek, kendilerini geliştirmek isteyen tüm gençleri programa katılmaya beklediklerini belirterek, "Üretken Eyüpsultan Girişimcilik Programımız başlıyor. Eğitim alıp uzmanlarla tanışacak ve projelerinizi geliştirebileceksiniz. Hatta birçok gencimiz eğitim sonunda kendi işini kurabilecek ve dijital alanda yeni kariyerini başlayabilecek. Bu program gençlerimiz için çok önemli, hepinizin katılmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

Eğitimler Online verilecek

Program çerçevesinde katılımcıların kendi işini kurmalarına ve dilerlerse dijital ekonomi alanında istihdamlarına yönelik online eğitimler verilecek. Bunun yanı sıra bu süreçte gerçekleştirilecek çevrimiçi ve yüz yüze etkinlikler ile proje geliştirme süreçleri desteklenecek. Katılımcılar tanışma etkinlikleri ile süreç içinde tanışacak, fikir geliştirme atölyeleri aracılığıyla ise birlikte beyin fırtınası yapacak. Program süresince uzman isimlerden akıl hocalığı alarak gelişim süreçlerini destekleyecekler.

Desteklerden yararlanma fırsatı

Programa diledikleri saat dilimlerinde istedikleri yerden online olarak katılabilecek katılımcıların programı başarıyla tamamlamak için haftada ortalama 3-4 saat vakit ayırmaları yeterli olacak. Program sonrası şirketleşme aşamasında fikre sahip olacak katılımcılar, Eyüpsultan Belediyesi ve Üretken Akademi tarafından sağlanacak desteklerden yararlanma fırsatı elde edecek.

Gençlerin yetkinliklerini geliştirmelerinin sağlanması hedefleniyor

Program sonunda Eyüpsultan ilçesindeki gençlere yönelik alternatif kariyer planları oluşturularak gençlerin nitelikli insan gücüne yönelik problem çözme, fikir geliştirme, satış, pazarlama ve ekip dinamikleri başta olmak üzere farklı alanlarda yetkinliklerinin gelişmesi sağlanması hedefleniyor. Tüm bunlara ek olarak katılımcıların kendi işlerini kurmaları doğrultusunda farkındalık oluşturma ve bilgi birikimlerinin artırılması amaçlanıyor.