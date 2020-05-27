Urgancılar: “Beşiktaş ülke sporumuzun yüz akıdır”

Bunun bilincinde olarak Beşiktaş'ı eskisinden daha çok sevmeli, bununla da gurur duymalıyız” dedi.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, kulüp dergisinin haziran ayı sayısında önemli açıklamalarda bulundu. Yönetim olarak dümeni devraldıklarından sonra her gün yeni bir sürprizle karşılaştıklarını belirten Urgancılar, “Göreve geldikten sonra ilk işimiz kulübün ve kulübün sahip ya da ortak olduğu şirketlerin finansal durumunu, zorluklarını, yükümlülüklerini ve risklerini anlamaya, belirlemeye çalışmak oldu. Bu konularda ne yazık ki her gün yeni sürprizlerle karşılaşıyoruz. Bir yandan finansal, idari ve yitirilen değerlere dair hasar tespitini yaparken bir yandan da gündelik işleri sürdürmeye çalıştık. Kendi camiası, kendi dernek üyeleri ile kavgalı bir kulüp görüntüsüne son vermek için çaba gösterdik. Bu konularda da başarılı olduk” dedi.

“Yeniden yapılandırma şart”

Kulüp olarak yeniden yapılandırma yapmaları gerektiğini belirten Urgancılar, “Mali, idari ve sportif açılardan yeniden yapılanmalıyız. Özellikle pandemi sonrasında bu olmazsa olmaz. Bankalar konsorsiyumu ile yapılan anlaşma ne Beşiktaş için ne bankalar için ne de ülke sporu için bir çözüm. Bir an önce bu kredi sözleşmesi revize edilmeli. Olmayan paralar harcanarak kurulan yüksek ücretli takımların yerine Beşiktaş değerlerine sahip, Beşiktaşlılık mefhumunu ve anlayışını sahaya yansıtacak takımlarımız olmalı. Pandemiye rağmen yeni ve farklı gelir kaynakları yaratmalıyız. Teknolojiye yatırım yapmamız, dijital dönüşümü sağlamamız gerekiyor. Fikri ve vicdanı hür, bireysel inisiyatiflerin kitle istek ve bilincine dönüştüğü yepyeni bir genel kurul yapısına ihtiyacımız var. Tüzüğümüzde önemli değişiklikler ve revizyonlar yapılmalı. Yeni stadyumla birlikte yapılmaya çalışılan toplum mühendisliğinin yani ‘seyirci' yaratma çalışmalarının yanlış olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş gücünü taraftarından almalı” ifadelerini kullandı.

“Borçları kampanyalarla bitirmek hayalcilik olur”

Korona virüs sürecinde ciddi kayıplar yaşadıklarını söyleyen Urgancılar, “Mart ayı başından bugüne yıllık gelirimizin yaklaşık %25-30'unu bir anda kaybettik. Sporcularımızın, çalışanlarımızın, her daim yanımızda olması gereken taraftarlarımızın ve hatta kendimizin yarın sağlıklı olup olamayacağını bilemezken bugün borcumuza dair konuşmak ne kadar doğru bilemiyorum. Bildiğim dünyadaki sosyal, ekonomik ve tıbbi belirsizlikler ne kadar çabuk azalırsa, bankalar ile yapılmış olan kredi sözleşmesi mümkünse yarın revize edilirse bizlerin de borçsuz bir Beşiktaş yaratma şansı o kadar çabuk artacak. Taraftarlarımız her zaman ve her koşulda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Ancak kabul etmeliyiz ki sadece faiz yükleriyle birlikte her yıl en az 350 milyon TL civarında artan ve hiçbir şey yapılmazsa 2022 mayıs ayında 4-4,1 milyar TL civarlarına ulaşacak borcu sadece kampanyalar ile bitirmeye çalışmak hayalcilik olur. Daha önce de belirttiğim gibi, yeni ve bambaşka gelir kaynaklarına, mevcut takımlarımızdan çok daha farklı ekiplere ve mevcut kredi sözleşmemizin sil baştan yenilenmesine ihtiyacımız var. Bunları gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Urgancılar, yazısında sözlerini ise şöyle tamamladı:

“Hep söylerim; Beşiktaş ülkemizin, ülke sporumuzun yüz akıdır. Bunun bilincinde olarak Beşiktaş'ı tutkuyla yüceltmeliyiz. Beşiktaş'ı eskisinden daha çok sevmeli, bununla da gurur duymalıyız.”